شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يختار ميرنا نور الدين للوقوف أمامه في أول بطولة سينمائية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار النجم العالمى مينا مسعود، الفنانة ميرنا نور الدين، لتجسد دور البطولة النسائية أمامه في فيلم "في عز الضهر"، المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، وهو أول بطولة له في مصر، بعدما نجح في وضع بصمات فنية واضحة في هوليوود، بمشاركته في عدة أفلام أمريكية، كان أبرزها فيلم "علاء الدين" مع النجم العالمى ويل سميث، ويعد الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقص عادل، وتعاقدت ميرنا نور الدين بشكل رسمى الأيام الماضية.

وتعاقد مينا مسعود على بطولة الفيلم الأيام الماضية، حيث دخلت شركة الإنتاج في مفاوضات معه الفترة الماضية عن طريق المحامى الخاص به لمدة أشهر، ثم تعاقد بشكل رسمى على الفيلم، إذ يتلقى مينا مسعود حاليًا كورسات للغة العربية، حيث إنه قليل التحدث باللغة العربية نظرًا لإقامته منذ الطفولة في أمريكا، وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من محمود حجازى، ومحمد على رزق، ومحمد عز للمشاركة في بطولة الفيلم.

ميرنا نور الدين، هي واحدة من النجمات الشابات التي حققن نجاحاً في الفترة الأخيرة، حيث شاركت في بطولة مسلسل "هوجان" مع النجم محمد إمام، عام 2019، كما شاركت في مسلسل "حكايات بنات" وكانت إحدى بطلات العمل الأربعة، والذى عرض في الشهر الماضى، إخراج مصطفى أبو سيف، كما تنتظر عرض مسلسل "في يوم وليلة" مع النجم أحمد رزق، المقرر عرضه الفترة المقبلة، من إخراج شيرين عادل.

مينا مسعود، هو أحد النجوم المصريين الذين تألقوا في السنوات الأخيرة، وسطع نجمهع في فيلم "علاء الدين" مع النجم العالمى ويل سميث".