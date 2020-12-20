شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا لا تخاف وضعها في مقارنة مع سيلين ديون.. اعرف تفاصيل القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا تتمتع بجرأة كبيرة ولا تخشى بوضع اسمها فى مقارنة مع أى من نجمات العالم وهو ما أثبته دوا البالغة من العمر (25 عامًا).

ظهرت دوا ليبا التى تٌعرف أنها عاشقة لاتباع أحدث خطوط الزياء والموضة وهى ترتدى نفس الملابس ذات الـ style الستيناتى والتى ظهرت بها أيقونة الموسيقى والغناء سيلين ديون التى ارتدت نفس التصميم وذلك فى شهر مارس الماضى .

والتصميم الذى كان السبب الحقيقى فى وضع دوا ليبا وسيلين ديون فى مقارنة قوية هو حمل توقيع "Moncler Richard Quinn"، وكان الظهور الأول لدوا ليبا بهذا التصميم خلال تجولها فى مدينة نيويورك إلا أن عدسات مصورين "الباباراتزي" لاحقتها وسجلت لها عدد من اللقطات، ثم قامت ليبا بنشر عدد من الصور بنفس التصميم على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم اكثر من 56.9 مليون شخص وكأن دوا ليبا تؤكد للعالم أنها واثقة انها الأكثر جمالا وجاذبية ولا تخشى المقارنة مع سيلين ديون .

يذكر أن دوا ليبا طرحت مؤخرا أغنية " Prisoner " مع النجمة العالمية مايلى سايروس ، وهى الأغنية التى أحدثت ضجة و حققت نجاح كبير بين عشاق الموسيقى والغناء فى العالم .



النجمة سيلين ديون