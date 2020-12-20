شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بداية محمد فؤاد الفنية مع فرقة الفور أم فى عيد ميلاد "ابن البلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان محمد فؤاد اليوم الأحد بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 20 ديسمبر 1961، ولد في مدينة الإسماعيلية لأسرة تضم ثلاث بنات وسبعة أولاد وتربى في حي عين شمس بالقاهرة.

أحب الغناء في مرحلة مبكرة من حياته فقد كان مشهورًا بين جميع أصدقائه بحبه للغناء لمطربين كانت بدايته الاحترافية عن طريق الفنان عزت أبو عوف، وذلك خلال وجوده لمشاهدة فرقة "الفور إم" في نادي الشمس، فبعد انتهاء حفل الفور أم، كان محمد فؤاد وأحد الأصدقاء يغادرون وإذا بسيارة عزت أبو عوف تتوقف لسألهم عن بوابة الخروج من النادي فما كان من شقيق محمد فؤاد وصديقه إلا أن قالا لعزت أبو عوف وفي نفس الوقت بسرعة أن "محمد صوته حلو أوي يا دكتور يا ريت تسمعه وأعطاه الفنان عزت رقمه".

محمد فؤاد و عزت أبو عوف

وبالفعل انضم محمد فؤاد لفرقة الـ فور إم وقدموا معًا أغاني مثل سلطان زماني – متغربين قبل أن ينفصل عنهم عام 1983 ويقدم أول ألبوماته المنفصلة في السكة وخلال مشوار غنائي طويل قدم عددًا من الألبومات الناجحة مثل مشينا، حيران، الحب الحقيقي وغيرها خلال مشوار غنائي متنوع.

وفي السينما بدأ محمد فؤاد بدور في فيلم "القلب ومايعشق" عام 1991 بعد 8 سنوات تقريبًا من إطلاق ألبومه الأول، عام 1993 و1994 قدم مع المخرج خيري بشارة فيلمين متتالين هما مريكا شيكا بيكا وإشارة مرور، وعام 1995 قدم مع المخرج الكبيرمحمد خان فيلم يوم حار جدًا.

محمد فؤاد و عزت أبو عوف

ولكن عام 1997 كان عامًا فارقًا في مسيرته بفيلم (إسماعيلية رايح جاي) عن فكرته والذي يستوحي تفاصيل عدة من حياته هو شخصيًا مثل وفاة شقيقه الأكبر وتعرفه على عزت أبوعوف وقصة صعوده، بعدها قدم أفلام رحلة حب 2001، هو فيه إيه؟ 2002 وغاوي حب 2005 .



