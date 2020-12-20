أبرز حفلات رأس السنة 2021 في مصر.. عمرو دياب الأغلى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - معاناة قاسية عاشها العالم منذ ظهور فيروس كورونا، ومع العام الجديد يبحث المصريون عن بعض من البهجة في حفلات رأس السنة 2021 في مصر.

ويأمل العالم أن يحمل العام الجديد أخبارا سارة بالقضاء على الفيروس، وسط الأنباء المتواترة عن اللقاحات.

واحتفالا بالعام الجديد، ستقام حفلات غنائية استثنائية بالعاصمة المصرية القاهرة، وشددت الجهات المنظمة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لتفادي الإصابة بمرض "كوفيد- 19".

وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أسماء أبرز النجوم المشاركين في احتفالات رأس السنة، ومواعيد وأماكن الحفلات.





محمد منير

يستضيف مسرح الساقية للعرائس، محمد منير، ليلة 31 ديسمبر، على مسرح قاعة الحكمة بالساقية، ويبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء.

ومن أجل الترويج للحفل، تم طباعة ملصقات دعائية ضخمة، عليها عنوان وموعد الحفل، ومكتوب عليها: "new year يعني منير".

واحتفالا بالعام الجديد تقدم ساقية الصاوي حفلات لعدد من الفرق الغنائية منها: "فرقة المولوية، فرقة منيب باند، فرقة اسكندريلا".







أصالة

تستعد الفنان السورية أصالة نصري، لتقديم حفلها الغنائي الجديد، ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الجديدة، حيث يقام الحفل في 31 ديسمبر الجاري، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

ويعد هذا الحفل الأول للفنانة أصالة بمصر بعد جائحة كورونا، وتقدم في الحفل باقة متنوعة من أغنياتها القديمة والجديدة.





عمرو دياب

تلقى عمرو دياب عروض كثيرة، لإحياء حفل رأس السنة في عدد من الدول العربية، لكنه فضل الغناء بمصر.

ويقام حفل عمرو دياب بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، ويتراوح سعر التذكرة من 6000 إلى 10000 جنية للفرد الواحد.





محمد فؤاد

يغني الفنان المصري محمد فؤاد، ليلة رأس السنة في فندق"جراند نايل"، ويشاركه الحفل، الفنانة اللبنانية مروى.





تامر حسني

يقدم تامر حسني حفلين هذا العام، الأول يوم 27 ديسمبر بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، والحفل الثاني في فندق دوسيت، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ويبدأ في تمام العاشرة مساء.





محمد حماقي

يقام في ليلة رأس السنة حفل غنائي ضخم بفندق دوسيت، يجمع الحفل بين المطرب المصري محمد حماقي، والفنانة اللبنانية مايا دياب، ويتراوح سعر التذكرة بين 3000 إلى 5000 جنيه.





وائل جسار

حفل الفنان اللبناني وائل جسار ليلة رأس السنة، سيكون بمصر، في فندق نايل ريتز كارلتون، ويشاركه في الحفل المطرب الشعبي محمود الليثي، والراقصة الاستعراضية صافيناز.





سيرين عبدالنور

الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور تقيم حفلها الغنائي بمناسبة رأس السنة في مصر في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة شرم الشيخ، ويشاركها على المسرح عازفة الكمان حنين العلم، وتتراوح أسعار التذاكر من 2500 إلى 5000 جنيه للفرد.





على الحجار

حفل الفنان على الحجار يقام الإثنين 27 ديسمبر، بقاعة إيوارت بالجامعة الامريكية، ويترواح سعر التذكرة من 200 إلى 500 جنيه.





دوللي شاهين

تغني دوللي شاهين في فندق شهير بمحافظة الإسكندرية، الثلاثاء 31 ديسمبر.





حكيم

حفل المطرب الشعبي حكيم، يقام ليلة رأس السنة بفندق كونراد المطل على النيل.