الكاتب وليد يوسف ينضم لعضوية لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضم الكاتب وليد يوسف للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، وذلك بعد اعتذار الكاتب الكبير كرم النجار لظروف خاصة تمنعه من التواجد فترة المهرجان .

تتكون لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري من الدكتور أسامة أبو طالب رئيسًا وعضوية كل من الموسيقار منير الوسيمي، والفنان جمال عبد الناصر، ومهندس الديكور الدكتور صبحي السيد، والفنان محمد أبو داوود، ومصمم الاستعراضات عاطف عوض.

وأكد رئيس المهرجان أن اللجنة العليا للمهرجان كانت حريصة في تشكيل لجنة التحكيم واختيار اعضائها على التمثيل المتكافئ لكل التخصصات المختلفة في مجال المسرح مع الحرص على تمثيل كافة الاتجاهات في عالم أبو الفنون.