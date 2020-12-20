فيديو| نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها مع والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة نيللي كريم للمرة الثانية بعيد ميلادها، الذي وافق 18 ديسمبر الجاري، وكانت هذه المرة رفقة والدتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل العيد ميلاد.

ظهرت في الفيديو نيللي وهي تجلس بجانب والدتها في منزلها.

وحضر حفل عيد ميلاد نيللي كريم عدد من النجوم على رأسهم: يسرا، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل، درة وزوجها، آسر ياسين وزوجته، ريهام حجاج، وغيرهم.