فيديو| ميرهان حسين تغني "محسود" لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت ميرهان في الفيديو وهي تغني أغنية "محسود" للهضبة عمرو دياب.
ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.
كما شاركت ميرهان في مسلسل "ختم النمر"، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.
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