إيرادات السبت.. "The Croods" الثاني و"Greenland" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس السبت 19 ديسمبر، فيلم الحركة " Monster Hunter" محققًا 85 ألفًا و316 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة "The Croods"، بعد تحقيقه 58 ألفًا و577 جنيهًا.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "The 100 Candles Game" والذي حقق 25 ألفًا و718 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم الرعب "Death Of Me" محققًا 21 ألفًا و925 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 18 ألفًا و413 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم الحركة "Survive The Night" وبلغ إيراده 17 ألفًا و169 جنيها، وفاز بالمركز السابع الفيلم الرومانسي "Life in a Year" بعد تحقيقه 13 ألفًا و962 جنيهًا.

وجاء في المركز الثامن فيلم "Rogue" محققًا 9 آلاف و505 جنيهات، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Honest thief" محققا 9 آلاف و175 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم " You're Not Alone" وبلغ إيراده 6 آلاف و975 جنيها.