أمهات العام 2020 .. ميريام فارس مفاجأة وجومانا مراد رزقت بتوأم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:45 مساءً - مع توقف النشاط الفني بسبب جائحة كورونا تشجعت العديد من النجمات لتكرار تجربة الإنجاب، وكانت المفاجأة الكبرى عند اللبنانية ميريام فارس التي نجحت تماماً في إخفاء حملها عن جمهورها، بينما المفاجأة الثانية في السورية جومانا مراد التي قدمت دورها في مسلسل "خيانة عهد" وهي حامل بتوام دون أن تظهر عليها ملامح الحمل.

جومانا مراد رزقت بتوأم قبل بدء الشهر السابع من الحمل

الفنانة اللبنانية نينا عبدالملك رُزقت بطفلها الأول من زوجها الإعلامي السوري حسان الشيخ، حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام بخاصية ستوري مقاطع فيديو قبل ولادتها تتحدث فيها بأنها ستلد ولادة طبيعية، وأنها متحمسة لرؤية طفلها الأول، وبعدها نشرت تغريدة عبر تويتر طمأنت فيها المتابعين ومحبيها على صحتها وصحة المولود الذي أسمياه "شان"، وقالت أن ولادتها كانت من أسهل ما يكون.

نينا عبدالملك رزقت بطفلها الأول

الفنانة اللبنانية ميريام فارس نجحت في إخفاء حملها، وفاجأت جمهورها بالإعلان عن قدوم طفلها الثاني الذي اختارت له اسم "دايف".

كما نجحت الفنانة السورية جومانا مراد في إخفاء حملها بتوأم، وكشفت عن خضوعها لجراحة ولادة عاجلة في أمريكا، قبل بدء الشهر السابع من الحمل، واضطرت لوضع الطفلين في الحضانة لمدة شهر كامل.

المطربة المغربية جنات رزقت بطفلتها الثانية من زوجها المحامي محمد عثمان، وأطلقت عليها اسم جوليا.

جنات رزقت بطفلتها الثانية جوليا

كما رزقت الفنانة يسرا اللوزي بطفلتها الثانية "نادية"مؤكدة أنها خضعت لعملية الولادة في سرية تامة، وصارت "أم البنات".

يسرا اللوزي وضعت ابنتها الثانية نادية

ووضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة مولودتها الثانية، من زوجها ومدير أعمالها محمد الترك، وأطلقت عليها اسم "ليلى روز" تيمناً باسم والدتها السيدة ليلى أتاسي

دنيا بطمة أطلقت اسم والدتها على طفلتها الثانية

ورزقت الفنانة إنجي وجدان بمولودها وكشفت إنجي أنها أطلقت على طفلتها اسم "نازلي".

انجي وجدان شاركت جمهورها تفاصيل عملية الولادة

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