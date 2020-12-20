(تفاصيل) حفل كورال الفن الأصيل بساقية الصاوي

يستعد فريق كورال الفن الأصيل لاحياء حفل موسيقى عربية بـ ساقية عبد المنعم الصاوي، مساء غدًا، الأثنين الموافق 21 ديسمبر، وذلك بقاعة النهر، في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يحيي الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجملالأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يشار إلى أن يتكون فريق كورال الفن الأصيل من عدد من هواة الغناء والموسيقى الذين يغنون أجمل أغنيات التراث، وأعضاء الكورالمن الهواة وأغلبهم من كبار السن، وكلهم يمارسون الغناء الجماعى والفردى الشرقى الأصيل منذ زمن طويل.
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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