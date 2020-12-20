أمينة تكشف عن دورها في فيلم "الشرابية"

أنتهت الفنانة أمينة من تصوير مشاهدها في فيلم "الشرابية"، وينتقل العمل إلي مرحلة المونتاج والمكساج وغيرها، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في أجازه منتصف العام لـ 2021 .

كشفت أمينة بأنها تقدم شخصية تدعي "مرمر" وتعمل مطربة في أحد الملاهي الليلية ومع مرور الوقت تتعرف علي أحد رجال الأعمال وتنشأ بينهم نظرات إعجاب متبادلة

إلي أن تصل إلي مرحلة الزواج الرسمي.

أضافت : " تتطور هذة العلاقة الزوجية بإكتشاف مفاجأة صادمة لها نفسياً فتتسبب في أنفصالهم مما يؤدي ذلك إلى عدم رغبتها ومصدقيتها في بناء علاقه جديدة مع شخص أخرً".

تابعت : " أن شخصية مرمر مطربة متعلمة وواعية لكل

ما هو يخالف الأعراف والتقاليد المصرية ولكن الظروف الإجتماعية والإقتصادية لأسرتها واللجوء إلي الإحتياج المادي".

يشار بأن تدور أحداث العمل في إطار متعدد الطبقات الإجتماعية وتتخلة بعض المواقف الكوميدية وغيرها.

جدير بالذكر أن فيلم "الشرابية " يتضمن نخبه من النجوم منهم أمينة، علاء مرسي، راندا البحيري، لطفي لبيب، أحمد عبدالله محمود، سليمان عيد، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، جمال فؤاد، اللبنانية دومينيك حوراني، قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي وإخراج معوض إسماعيل .