أحمد زاهر يضيف إلى رصيده جائزة جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: بعد تحقيق نجاح واسع عن دوره في مسلسل البرنس الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي وحقق نسبة نجاح عالية، مازال النجم المصري أحمد زاهر يحصد الجوائز تكريماً عن دور “فتحي” الذي أبدع في تجسيده بقدرات تمثيلية هائلة.

ونال أحمد زاهر مؤخراً جائزة أفضل ممثل درامي لعام 2020، عن دور “فتحي” في مسلسل البرنس، وذلك في مهرجان نجم العرب، كما حصد جائزه أفضل ممثل لعام 2020 من مهرجان همسه الدولي.

أما في مهرجان “دير جيست” ففاز بجائزة التميز “أفضل ممثل” عن دوره في مسلسل البرنس، كما حصدت ابنته ليلى أحمد زاهر جائزة أفضل ممثلة صاعدة لعام 2020.

وتألق النجم المصري هو وابنتاه خلال حضورهم التكريم من خلال إطلالات اتسمت باللون الأسود، إذ اختار أحمد زاهر بدلة رسمية من تصميم الستايليست إسلام سعد، بينما تألقت ابنته ليلى بفستان تميز بتصميم ذي كتف واحدة وفتحة من الجنب، وحمل توقيع المصمم “سامي هجرس”، أما ابنته ملك فاختارت أيضاً من نفس المصمم فستاناً أسود ذا كمين طويلين وتركت شعرها المموج منسدلاً مع رفعة بسيطة من الأمام.

ونشر أحمد زاهر عدة صور عبر صفحته على انستغرام وعلق قائلاً: “الحمد لله والشكر لله جائزة التميز أفضل ممثل عن دوري في مسلسل البرنس شكراً دير جيست شكراً كل الجمهور اللي صوتلي وجائزة أفضل ممثلة صاعدة لعام 2020 لبنتي ليلى أحمد زاهر مبسوط جداً وفخور لبنتي شكراً الستايليست إسلام سعد على تصميم بدلتي وإن شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي وشكراً المصور رامي أنور على الصور الجميلة دي “.

وعلى صعيد آخر وقع الفنان المصري على بطولة فيلم جديد يحمل اسم “فارس” وكشف عن ذلك عبر حسابه الرسمي معلقاً: “الحمد لله والشكر لله تم التعاقد على فيلم فارس 2021 تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أيمن يوسف شركة الجذور وجاري ترشيح باقي أبطال الفيلم ادعولنا”.

كما ينتظر عرض مسلسل “لؤلؤ” الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي، ويشارك في العمل أيضاً نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، نيرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وهو من إخراج محمد عبد السلام، سيناريو وحوار محمد مهران، إشراف على التأليف والإخراج محمد سامي، إشراف عام حسام شوقي، إنتاج سينرجي.