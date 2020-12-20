هل قبل هاني شاكر اعتذار حمو بيكا؟

متابعة بتجـــــــــرد: كشف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته في فيسبوك، عن صلحه مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية وأعضاء المجلس، وذلك بعد الخلاف الذي وقع بينهم قبل فترة.

وكانت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية قد أصدرت قراراً بسجن حمو بيكا لمدة عامين وتغريمه بمبلغ 200 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت الاتهامات الموجهة ضده بسب وقذف هاني شاكر ومجموعة من الموظفين العاملين بنقابة الموسيقيين.

وقدم حمو بيكا اعتذاره في الفيديو الذي ظهر فيه مع المستشار ياسر قنطوش محامي نقابة المهن الموسيقية، وقال: “أنا النهار ده كنت في النقابة واعتذرت من أعضاء المجلس، والحمد لله تم التصالح وبإذن الله خير، وأحب أن أطمئن أهلي وناسي، وبشكر الأستاذ هاني شاكر وأعضاء المجلس وأنا أخوكم وبتأسف لكم”.

وبدوره أكد ياسر قنطوش أن حمو بيكا قد قدم اعتذاره وفتح صفحة جديدة مع النقابة وقال: “هو إنسان طيب وغلبان وربنا يبارك لك”.

وكان المحامي ياسر قنطوش وكيل الفنان هاني شاكر قد قدم بلاغاً ضد حمو بيكا للنيابة العامة يتهمه باقتحام منشأة عامة وهي نقابة المهن الموسيقية وإثارة الشغب وسب وقذف هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

وترجع بداية الواقعة بعدما قررت نقابة الموسيقيين عدم إعطاء التصريح لحمو بيكا للغناء في حفل بمدينة دمياط، الأمر الذي أثار غضب المطرب ودفعه إلى نشر مقطع فيديو من داخل النقابة هاجم فيه هاني شاكر وأعضاء النقابة.