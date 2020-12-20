خالد النبوي يهدي جائزة أفضل ممثل لروح محمود ياسين

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل في سينما 2020 عن دوره في فيلم “يوم وليلة”، في حفل اختيار الأفضل لمجلة دير جيست، نشر الفنان خالد النبوي تعليقا عبر حسابه على “تويتر” قال فيه: “جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم يوم وليلة بتصويت الجمهور من مجلة دير جيست، شكرًا للجمهور الحبيب على حبه الغالي ومبروك لفريق عمل الفيلم لأنه سبب في هذا التكريم.. إهداء الجايزة لروح الفنان العظيم محمود ياسين.

وكانت إدارة دير جيست قد كرمت في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفني بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم “حظر تجول” في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذي يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفني، كما تم توزيع الجوائز علي الفنانين الأفضل في كافة المجالات، وكان من ضمن الحضور دينا، عبير صبري وزوجها، الإعلامية لميس الحديدي، رنا سماحة وزوجها، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس.

يذكر أن ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز “دير جيست” النهائية لعام 2020، جاءت في مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تم تقديم جوائز في كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخباري وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.