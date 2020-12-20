رسالة مؤثرة من شام الذهبي لوالدتها أصالة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورًا جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة هادئة وراقية بدون مكياج، وبصحبتها والدتها وعلقت قائلة: “الحب الذي عندي لك… لا يوصف.. أنت كل شيء… أنت الحب والعطاء والتسامح والامتنان والصدق.. أنت الحقيقة والوضوح والقوة.. أنت كل شيء بطلي الخارق!”.

يذكر أن شام فسخت خطوبتها من الطبيب معتز نصير، بعد أشهر قليلة من إعلانها لهذه الخطوبة في منشور على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام” حين وجهت له رسالة حب وكتبت: “أحبك .. ستكون رفيقي في الفلانتين للأبد”، ليرد هو بمنشور خاص ويعلن عن هذا الحب والارتباط ويقول فيه: “في أكتوبر لقيت نصفي الحلو”، وقد ألحق المنشور بصورة تجمعه بشام.

وكان مصفف الشعر اللبناني جو رعد هو من أعلن عن خبر فسخ الخطبة، ففي مقابلة كان يجريها سُئل في خلالها عن التحضيرات التي يقوم لها استعدادًا لزفاف شام جاء ردّه: “لا أعتقد أنّ الحفل سيتم لأنّ شام انفصلت عن خطيبها حسب ما قالته لي أصالة، إلا أنني لا أملك الكثير من التفاصيل بهذا الخصوص”.

يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام، قد انفصلت هي الأخرى عن زوجها المخرج طارق العريان.