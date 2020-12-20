إصابة الفنان عمرو مصطفى بكورونا

متابعة بتجــــــــــرد: في إصابة جديدة للوسط الفني بعد إعلان عدد كبير من النجوم، أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين عن إصابة صديقه الملحن عمرو مصطفى بفيروس كورونا المستجد.
وكتب تامر عبر حسابه على “فيسبوك” طالبا من الجميع توخي الحذر: “ألف سلامة عليك يا عمور تقوم بالسلامة إن شاء الله بسيطة يا بطل، وخلوا بالكم يا جماعة الموضوع في تزايد، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعاً ويعديها على خير”.
يذكر أنه كان هناك خلاف بين تامر حسين وعمرو مصطفى بسبب تصريحات الأخير أن حسين يفضل عليه عمرو دياب، وتدخل بعض المقربين وتمكنوا من مصالحتهما.
يشار إلى أن عدداً كبيراً من الفنانين قد أعلنوا خلال الأيام الماضية عن إصابتهم بكورونا ومنهم صابرين وبسنت شوقي وبعض أفراد عائلة محمود ياسين ومحمد الشرنوبي وكوكي مجدي وصدقي صخر، المذيعة لمياء فهمي عبد الحميد.
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