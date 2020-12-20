إنفوجراف.. أشهر مسلسلات حذفتها نتفليكس في 2020‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يكن عام 2020 الأفضل على الإطلاق، خاصةً في مجال صناعة السينما والتلفزيون، إذ تعرض كثير من المشاريع الفنية للتأجيل أو الإلغاء.

ورغم لجوء كثير من عشاق السينما إلى شبكات البث الإلكتروني خلال فترة الحظر للتغلب على إغلاق السينمات، إلا أن نتفليكس تأثرت بدورها وقررت إلغاء كثير من مسلسلاتها بسبب كورونا.



ورصد موقع "ديلي فيلم" الأمريكي، أشهر المسلسلات الأجنبية التي اضطرت نتفليكس لإلغائها بسبب وباء كورونا في 2020، نوضحها في الإنفوجراف التالي.



