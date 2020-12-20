شكرا لقرائتكم خبر عن قبل "جمال الحريم" تعرف على أشهر قصص الجن العاشق في الدراما والسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطرق بعض الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي يتم عرضها حاليًا على الشاشات والمنصات الرقمية إلى عالم الجن والعفاريت والسحر والشعوذة لما يحويه هذا العالم من غموض وإثارة، وهذه النوعية من الأعمال تجعل المشاهد في حالة من الترقب والتشوق طوال وقت عرض العمل، وفي السينما والدراما المصرية نجد الكثير من الأعمال التي تتضمن قصص الجن والعفاريت، وخاصة قصص الجن العاشق التي حققت نجاحات كبيرة، وحصدت نسب مشاهدات مرتفعة.

ويعرض حاليًا مسلسل "جمال الحريم"، من بطولة النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنانة دينا فؤاد، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرجة منال الصيفى، والذى حقق نجاح كبير منذ بداية عرضه، ولذلك يستعرض ”الخليج 365”، أبرز الأعمال التى تناولت قصص عالم الجن منها:

مسلسل "عفاريت عدلى علام" مسلسل "عفاريت عدلى علام" اختلفت القصة هذه المرة لأنه لم يكن جنا عاشقا بل كانت جنية عاشقة، وهي "سلا" العفريته التي لعبت دورها النجمة غادة عادل، والتي تظهر لـ"عدلى علام"، والذى لعب دوره الزعيم عادل إمام، وتقع في غرامه وتقتحم حياته وتقلبها رأسا على عقب، وهومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف يوسف معاطى، وإخراج رامى إمام.

عادل إمام فى عفاريت عدلى علام





مسلسل "هى و دافنشى"

اعتمد في قصته على ظهور عفريت يدعى دافنشى الذى جسد دوره الفنان خالد الصاوى إلى المحامية كارما، ولعبت دورها النجمة ليلى علوى، والتى تستعين بشيخ ليخلصها منه ليكشف الشيخ أن دافنشى ليس عفريتا، لكنه جن عاشق ووقع في غرامها من النظرة الأولى، و ما يقوم به خارج عن إرادته، والمسلسل من تأليف محمد الحناوى، وإخراج عبد العزيز حشاد.

مشهد من مسلسل "هى ودافشنى"

ولم تقتصر قصص الجن العاشق على الدراما المصرية فقط بل طالت السينما أيضا، وظهر ذلك فى:

فيلم "الفيل الأزرق" وهو من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث حقق أعلى إيراد فى تاريخ السينما المصرية حتى الآن، ويرصد الفيلم حياة طبيب نفسى يدعى يحيى راشد والذى يقوم بدوره النجم كريم عبد العزيز، والذى يعمل في مستشفى العباسية ويتفاجأ عندما يطلب منه كتابة تقرير عن مريض نفسى ويكتشف أن هذا المريض هو صديقه القديم شريف الكردى، ويقوم بدوره الفنان خالد الصاوى، ومع الأحداث يكتشف يحيى أن شريف قتل زوجته تحت تأثير جن عاشق يدعى "نائل" سيطرعليه دفعه لقتل زوجته، والعمل من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. فيلم "الفيل الأزرق" نجوم فيلم "الفيل الأزرق" فيلم "الإنس والجن" فيلم "الإنس والجن"

وهو واحد من أول وأهم الأفلام التي تناولت فكرة الجن والعفاريت، وتولى بطولته النجم الكبير عادل إمام، والنجمة الكبيرة يسرا، والفنان الكبير عزت العلايلى، وتدور أحداثه حول الدكتورة "فاطمة" التى تعود من الولايات المتحدة بعد حصولها على الدكتوراه من هناك، وتقابل "جلال" الذى يدعى أنه خبير سياحى، ومع الوقت و تصرفاته الغريبة تكتشف أنه جن وقع في غرامها ويحاول الفصل بينها و بين خطيبها "أسامة"، وتعيش في صراع خوفا من أن يلحق الأذى بها وبخطيبها.