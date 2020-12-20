نادي سينما المرأة يحتفل بالذكرى ١٠٩ لميلاد نجيب محفوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - ينظم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، احتفالية خاصة بالذكرى ١٠٩ لميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ ديسمبر، خلال فعاليات نادي سينما المرأة الذي يقام بالهناجر بدار الأوبرا المصرية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "الحب فوق هضبة الهرم"، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقدين السينمائيين شاهندة محمد علي وإسلام أحمد علي، يتم خلالها المناقشة حول كيفية تناول المرأة فى أعمال نجيب محفوظ.

فعاليات النادي تقام في تمام السادسة مساء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل المشاركين، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

يذكر أن نجيب محفوظ ولد عام ١٩١١، ورحل في ٣٠ أغسطس ٢٠٠٦، ويُعد أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب عام ١٩٨٨.