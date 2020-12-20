أحمد فلوكس ينشر فيديو من تدريباته الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد فلوكس مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهر "فلوكس" في الفيديو وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة من داخل "الجيم". وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

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