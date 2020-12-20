10 معلومات عن محمد فؤاد.. لماذا نشب خلاف بينه وتامر عبد المنعم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل المطرب محمد فؤاد بعيد ميلاده، الأحد الموافق 20 ديسمبر الجاري.

في السطور التالية نستعرض لكم معلومات عن محمد فؤاد:

- ولد محمد فؤاد في 20 ديسمبر عام 1961، في مدينة الإسماعيلية لأسرة تضم ثلاث بنات وسبعة أولاد وتربى في حي عين شمس بالقاهرة.

- كانت بدايته الاحترافية عن طريق الفنان عزت أبو عوف، وذلك خلال وجوده لمشاهدة فرقة "الفور إم" في نادي الشمس، وانضم للفرقة بعد أن سمع صوته أبو عوف عام 1982.

- انضم محمد فؤاد لفرقة "فور إم" وقدموا معا أغاني مثل "سلطان زماني – متغربين".

- انفصل فؤاد عنهم عام 1983، وكان أول ألبوماته الغنائية "في السكة" الذي حقق نجاحا في ذلك الوقت.

- قدّم محمد فؤاد عددا من الألبومات الناجحة للغاية مثل "مشينا، حيران، الحب الحقيقي".

- في مجال السينما بدأ محمد فؤاد رحلته بدور في فيلم "القلب وما يعشق" عام 1991 بعد ثمان سنوات تقريبًا من إطلاق ألبومه الأول.

- حقق فيلمه "إسماعيلية رايح جاي" (1997) عن فكرته ويستوحي خلاله تفاصيل عدة من حياته الشخصية مثل وفاة شقيقه الأكبر وتعرفه على عزت أبوعوف؛ نجاحا غير مسبوقا في السينما المصرية، محققا نحو 28 مليون جنيه مصري ويحدث نقلة جذرية في مستوى إيرادات السينما المصرية، كما شارك فؤاد في أفلام "أمريكا شيكا بيكا"، "يوم حار جدا"، "القلب وما يعشق"، "إشارة مرور"، "هو في إيه"، "رحلة حب"، "غاوي حب" وغيرها.

- وشارك الفنان محمد فؤاد في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها "الضاهر"، "أغلى من حياتي"، "واكلينها والعة"، "دعوة للحياة".

- نشبت خلافات بين محمد فؤاد وتامر عبدالمنعم بعدما قام الأخير بإصدار شيكات بدون رصيد كمستحقات عن أجره في مسلسل "الضاهر"، وأنهى "عبدالمنعم" الخلاف بينه وبين "فؤاد" بعدما وصل الأمر بينهما لساحات المحاكم، ونشر "تامر" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وأعلن فيه عن انتهاء الخلاف بينهما، خاصة أنه يكن مشاعر حب وصداقة لـ"فؤاد"، وتم الصلح في مكتب الماكيير الشهير محمد عشوب بمنطقة وسط البلد، بحضور الفنان أيمن عزب عضو نقابة المهن التمثيلية، والمنتج الفني لمسلسل "الضاهر" وائل سعيد، والفنان عادل عشوب نجل محمد عشوب.

- طرح محمد فؤاد، أغنيته الجديدة "شكوى إلى الله"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك الماضي.