"والبارحة كانت البهجة".. صلاح عبدالله يعلق على احتفالية محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان صلاح عبدالله صورة من احتفالية الفنان محمد صبحي "50 سنة فن"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
علق صلاح عبدالله على الصورة :"والبارحة كانت البهجة، بعد إحتفالية 50 سنة فن، الرائعة لأستاذي محمد صبحي".
حرص العديد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسرح مدينة سنبل، للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.
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