تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من النقابات الفنية إلى يناير المقبل

الأحد 20 ديسمبر 2020

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، السبت، قرارا بتأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان المصري محمد رمضان بتهمة ”تحدي الشعب المصري ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل“، إلى 2 من يناير المقبل.



وبخلاف الرغبة في شطب اسمه من نقابتَي الممثلين والموسيقيين، فقد طالبت الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي هاني جاد أيضا بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية، ومنعه من إقامة أي حفلات غنائية داخل مصر أو تصوير أي أعمال فنية داخل البلاد.

وجاء في الدعوى: أن ”محمد رمضان ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين في الكيان الصهيوني وهو عومير آدام، ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كافة الأعراف وضاربا بذلك شعور المصريين في تحد سافر غير مسؤول اعتاد عليه محمد رمضان“.

ويخضع الفنان محمد رمضان، الذي أثار جدلا واسعا في مصر واتهم بالتطبيع مع إسرائيل، للتحقيق من خلال لجنة مسؤولة عن القضية تحت إشراف اتحاد النقابات ونقابة المهن التمثيلية.