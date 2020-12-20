شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تكشف تفاصيل دورها فى فيلم "الشرابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة الشعبية أمينة من تصوير باقي مشاهدها من فيلم "الشرابية" لمجموعة من الفنانين، وكذلك صناع وفريق العمل وتوديعة بإطلاق كلاك الفركش للانتقال إلي مرحلة المونتاج والمكساج وغيرها، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في أجازة منتصف عام 2021 .

كشفت أمينة بأنها تقدم شخصية تدعي "مرمر" وتعمل مطربة في أحد الملاهي الليلية ومع مرور الوقت تتعرف علي أحد رجال الأعمال وتنشأ بينهم نظرات إعجاب متبادلة إلي أن تصل إلي مرحلة الزواج الرسمي.





أضافت أمينة، بأن تتطور هذه العلاقة الزوجية باكتشاف مفاجأة صادمة لها نفسياً فتتسبب في أنفصالهم مما يؤدي ذلك إلى عدم رغبتها ومصداقيتها في بناء علاقة حميمة مع شخص آخر مجدداً.

استكملت أمينة بأن شخصية "مرمر" هي مطربة متعلمة وواعية بكل ما يخالف الأعراف والتقاليد المصرية، ولكن الظروف الإجتماعية والاقتصادية لأسرتها واللجوء إلي الاحتياج المادي هو السبب في تقبلها لهذا العمل مع الأخذ في الإعتبار وضع بصمة الحفاظ على ذاتها وكيانها المهني كمؤدية لعملها فقط دون أن يمسها الآخرون .





وأعربت أمينة بأن شخصية "مرمر" قد تكون سيكوباتية وهي من النوع المندمج، فلديها علاقات قوية ووثيقة مع أشخاص معينين مثل العلاقات الرومانسية أو الإعجاب، وفي هذه المواقف تكون اجتماعية ولديها عطاء، وفي نفس الوقت تعامل أي شخص آخر بأسلوب الود الظاهرى من خلال هذه الحدوتة، حيث إن دورها لدية تأثير إيجابي في محور أحداث العمل.





يشار إلى أنه تدور أحداث العمل في إطار متعدد الطبقات الإجتماعية وتتخلله بعض المواقف الكوميدية وغيرها.

جدير بالذكر، أن فيلم "الشرابية " يتضمن نخبة من النجوم وهم أمينة، علاء مرسي، راندا البحيري ، لطفي لبيب ، أحمد عبدالله محمود ، سليمان عيد ، حسن عبد الفتاح ، علاء زينهم ، جمال فؤاد ، اللبنانية دومينيك حوراني وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي وإخراج معوض إسماعيل .