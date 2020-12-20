شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يبدأ تصوير "ضل راجل" لعرضه فى موسم رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم ياسر جلال أمس السبت تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "ضل راجل"، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، وذلك بعد فترة تحضير وصلت لـ 3 أشهر.

وحضر إنطلاق تصوير اليوم الأول النجم ياسر جلال، والنجمة نرمين الفقى، وعدد كبير من مسئولى الإنتاج بشركة سينرجى منهم حسام شوقى مدير عام الإنتاج بالشركة، والمؤلف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح.

وتشارك فى بطولة العمل، النجمة اللنبانية نور، حيث تتعاون مع النجم ياسر جلال عقب النجاح الكبير الذى حققه الاثنان بمسلسل "رحيم"، والذى عرض بموسم دراما رمضان 2018، ويشارك فى بطولة العمل النجم محمود عبد المغنى، ليكرر تعاونه مع بطل العمل ياسر جلال عقب نجاحهما سويا فى مسلسل "ظل الرئيس"، والذى عرض خلال موسم رمضان 2017، ويشارك فى بطولة العمل كل من إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، وعدد أخر كبير من الفنانين جارى التعاقد معهم.