شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر بصحبة ابنتيه ليلى وملك فى جلسة تصويرية جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة ملك، ابنة النجم أحمد زاهر، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا من جلسة تصويرية جديدة ظهرت فيها برفقة والدها وشقيقتها ليلى، ضمن كواليس حفل دير جيست لعام 2020، معلقة: "فخورة بعائلتى الناجحة، من حفل دير جيست 2020".

أحمد زاهر وابنتاه ليلى وملك

وحصد الفنان أحمد زاهر، جائزة عن دوره فى مسلسل "البرنس"، فيما حصدت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر جائزة أفضل ممثلة صاعدة، من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث تأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية.

وتقدم جوائز دير جيست، فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.



أحمد زاهر وابنته

من ناحية أخرى، تعاقد المنتج أيمن يوسف مع الفنان أحمد زاهر، على فيلم جديد، بعنوان: "مهمة مستحيلة"، من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف حسام شوقى، وذلك بعد النجاح الكبير، الذى حققه زاهر مع الشركة المنتجة فى فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض نهاية موسم الصيف الماضى، حيث حقق الفيلم نجاحا كبيرا فيما يتعلق بإيراداته، وسط تخوفات جائحة كورونا.

وشارك في بطولة فيلم "زنزانة 7"، والذي جمع الفنان أحمد زاهر، والمنتج أيمن يوسف، كل من: نضال الشافعى، وعبير صبرى، وإيهاب فهمى، وأحمد التهامى، ومنة فضالى، وآخرون، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.



أحمد زاهر وابنتيه



الفنان أحمد زاهر وابنته



النجم أحمد زاهر مع ابنته