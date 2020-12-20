تراند اليوم : الدكتور أحمد عمارة لـ هي وبس : لازم نقبل الطاقة السلبية بكل رضا

قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية،إن الطاقة السلبية معدية، ولهذا يجب أن تكون هناك حماية نفسية لنا عندما نتعامل مع شخص يعاني من مشكلة ما، حتى لا نتأثر بمشاعره السلبية، موضحاً أن التعاطف مع صاحب المشكلة يكون أن نشعر به ولا نشعر بما يشعره، مضيفاً: “عندما نتعامل مع صاحب مشكلة نقول له أنا حاسس بيك اطمئن، ونشوف هنحل المشكلة إزاي، مش معنى التعاطف مع صاحب المشكلة إني أشعر بمشاعر سلبية واتختق واقفل على نفسي”.

وأشار “عمارة”، خلال حواره ببرنامج “هي وبس” المذاع عبر فضائية “سي بي سي سفرة”، تقديم الإعلامية رضوى الشربيني ، أنه عندما نتعامل مع صاحب مشكلة يجب أن نهتم ولا ننهم، منوهاً بأن شعور الرفض هو المفتاح الذي يدخل حياتنا المشاكل، حيث إن أكثر شيء نرفضه يكون هو المستمر في حياتنا، مشدداً على ضرورة أن يقبل كل شخص حياته بما فيها من جوانب سلبية أو إيجابية.

واستطرد استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية، أن الشعور بالاكتئاب والحزن والألم والمعاناة سببه رفض الماضي، والشعور بالخوف والقلق والرعب والفزع سببه رفض المستقبل، بينما الشعور بالزهق والملل سببه رفض الحاضر،

مؤكداً أن سبب كل المشاكل النفسية هو الرفض، والقبول هو حل كل المشاكل، وكلما تقبلنا الوضع كلما اختفى الحزن، حيث لا يجتمع الحزن مع القبول في قلب واحد.

وختم الدكتور أحمد عمارة، أن نسبة القبول تختلف بين البشر، ونسبة الحزن الشديدة تتساوى مع نسبة الرفض الشديد، معلقاً: “من نسبة حزنك تعرفك نسبة رفضك للي حصل، وكلما ازداد القبول تلاشى الحزن، المواقف إللي نتقبلها مستحيل تتسبب في حزن للشخص”.