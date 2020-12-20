رسالة رومانسية من الشيف الإيطالى إميليو فيتولو لحبيبته كاتى فى عيد ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيف إميليو فيتولو على تهنئة حبيبته الممثلة كاتى هولمز بمناسبة عيد ميلادها من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من خلال صورة تجمعهما معاً، وعلق عليه برسالة لها قال فيها : " المدهش ، اللطيف ، أجمل شخص، في كل مرة أرى وجهك يجعلني أبتسم. عيد مولد سعيد !!! انا احبك !!".
كاتى هولمز وحبيبها
وتزامن الأمس مع عيد ميلاد نجمة هوليود كاتى هولمز التى ولدت فى الـ 19 من شهر ديسمبر، إلا أن هذا العيد يعد الأول لها التى تعيشه بصحبة حبها الجديد ممثلاً فى الشيف إميليو، وبالتالى حرص على أن يعلن عن حبه لها على الملأ بتلك الرسالة.
من ناحية أخرى سبق وظهرت الممثلة كاتى هولمز بصورة مغايرة تماماً لأغلب نجوم هوليود ممن يحرصون على الاحتفال بعيد الشكر برفقة عائلاتهم، حيث ظهرت وحدها أثناء تجولها في شوارع مدينة نيويورك بدون صديقها الجديد التي اعتادت على الظهور معه بصورة معتادة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عدم ظهور ابنتها معها، وهو ما جعل موقع الديلي ميل يؤكد على أن احتفال كاتي هولمز جاء مغايراً ومختلفاً.
كانت اعتادت الممثلة كاتي هولمز على خطف الأنظار بصحبة صديقها الشيف الإيطالى إميليو فيتولو جونيور خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما اعتاد الاثنان على التنزه معًا والخروج من فترة لأخرى، في صور يرصدها مصورو الباباراتزي، وآخرها حينما ظهرا معًا، بشوارع مدينة نيويورك.
ويأتى ذلك بعدما تصدرت النجمة العالمية كاتى هولمز قبل يومين غلاف مجلة Vogue Australia، وبدت النجمة مثيرة خلال جلسة تصوير المجلة، وتحدثت كاتى عن كيف تقضى وقتها فى وضع الإغلاق بسبب جائحة كورونا وما هى مشاعرها اتجاه ما يحدث فى العالم، ومع ذلك ، لم تذكر كاتى هولمز علاقتها الجديدة مع الشيف إيميليو فيتولو جونيور الذى شوهدت معه فى مدينة نيويورك.
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