شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد أمين يشترى آلة موسيقية ويعزف أمام جمهوره: طلعت مش لعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تجربة لأول مرة، شارك النجم أحمد أمين، عبر حسابه بموقع تويتر جمهوره "فيديو" أثناء العزف على إحدى الآلات الموسيقية، حيث جربها لأول مرة أمام متابعيه، ونالت إعجابهم على السوشيال ميديا.

وعلق أحمد أمين، قائلاً: "اشتريت لعبة جديدة.. طلعت مش لعبة.. صوتها فى الفيديو مش أحلى حاجة فى الحقيقة حلوة جدا"، وأضاف قائلا: "للناس اللى بتسأل.. اسمها.. steel tongue drum وموجودة فى محلات الآلات الموسيقية".



أحمد أمين يجرب الألة الموسيقية

وكان آخر أعمال أحمد أمين، ما وراء الطبيعة، من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة، وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم ملىء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التى خاضها بنفسه أو سردت له.

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، وتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات، من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلى مصرى متوفر بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.