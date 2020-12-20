شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: عمرى ما قلت "أسف" لأى حد غير بناتى بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حميدة، بناتى غيروا فيا حاجات كتير جدا، وأبرزها إنى بدعى أنى متفتح العقل لغاية لما هما بيفوقونى، وبكتشف فاجأة أنى لسه قفل، هما دول فقط اللى بقوله أنا متأسف، وعمرى ما قلت كلمة أسف دى طول عمرى لأى حد، ولا حتى والد ولا زوجتى.

وأضاف محمود حميدة، خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على DMC، بنتى أسماء بعتبرها حياتى من أولها لأخرها، أما بنتى إيمان فهى "جنتى"، وبنتى آيه هى "قلبى"، وأخيرا بنتى "أمنية" هى ملكتى.

وتابع، سبب أنى قلت على بنتى أسماء إنها حياتى من أولها لأخرها، لأن زمان وقت ما كانت زوجتى رايحة تولد عند حماتى، وأنا روحت أوصلها للأتوبيس وأنا راجع حسيت بحرارة، وقلت لوالدتى فجابتلى حقنة انفلونزا، ولكن الحرارة فضلت زى ماهى، وكلمت إخواتى وأدونى حقنة مورفين، ومحصلش حاجة، واتعرضت على أطباء وكان التشخيص إنها حاجة مش معروفة.

وأستكمل، حصلى إنهيار عصبى وعضلى كامل، وفقدت القدرة على الحركة والكلام، لغاية ما فى يوم خلاص شكلى إنى بموت فيه، وعدلونى على القبلة وأخويا فايز بيلقنى الشهادة، وحاسس إن الدم بيتسحب منى من رجلى لغاية زورى، وفاجأة سرى الدم مرة أخرى، وقلت الحمدلله، وقلت لأمى قومى، وضينى عشان تصلى.







