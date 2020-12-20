شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر وهبة مجدى توجهان رسالة شكر للفنان محمد صبحى بعد تكريمهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة وفاء عامر، والفنانة هبه مجدى، رسالة شكر إلى الفنان محمد صبحى بعد تكريمها ضمن أكثر من 120 مبدعا شاركوه مسيرته، فى المسرح والسينما والتليفزيون، بمناسبة مرور 50 عاما على مسيرته الفنية، حيث كتبت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الرسمى على انستجرام: "شكرا أستاذى الفنان الكبير محمد صبحى".



الفنانة وفاء عامر عبر انستجرام

من جانبه، قالت الفنانة هبه مجدى، عبر انستجرام: "بمناسبة مرور 50 سنة علي المسيرة الفنية لأستاذى محمد صبحى، ليا الحظ والشرف إنى قابلته واشتغلت معاه وإدانى فرصة كبيرة، وأنا عيلة فى أولى ثانوى، واتعلمت منه وإدانى ثقة كبيرة، تكريم حضرتك ليا شرف ووسام كبير قوى مش قادرة أوصفه.. شكراً أستاذ صبحى".

هبه مجدي عبر انستجرام

وفى سابقة هى الأولى من نوعها، كرم النجم محمد صبحى أكثر من 120 مبدعا من مبدعين مصر ضمن الذين شاركوه مسيرته فى المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام، والنقد الذى ساهموا فى إبداعه على مدار نصف قرن، كما تشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى.



الفنانه هبه مجدي مع النجم الكبير محمد صبحي

كان على رأس المكرمين، 4 وزراء ثقافة، هم: الدكتور ثروت عكاشة، والأديب يوسف السباعى، والدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، وزيرة ثقافة مصر حاليا، كما تم تكريم أسم الشيخ صالح كامل، والدكتور حسن راتب، والمخرج محمد فاضل، والفنانة القديرة سميحة أيوب.



وفاء عامر عبر انستجرام

اليوبيل الذهبى لمسيرة النجم محمد صبحى، ليست مجرد تكريمات، ولكنها احتفالية استعراضية غنائية كتبها محمد بغدادى، أشعار الشاعرعبدالله حسن وديكورمحمد الغرباوى، وألحان شريف حمدان وموسيقى تصويرية هشام خرما، وتصميم الجائزة للدكتورعبدالمجيد إسماعيل، وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل، وشارك فيها نجوم فرقة "ستديو الممثل"، عبد الرحيم حسن، وسماح السعيد، وحازم القاضى، و ندى ماهر، وميرنا زكرى، ومنة طارق ومحمد يوسف، ومحمد سعيد وليلى فوزى وانجيلكا.



الفنان محمد صبحي يكرم هبه مجدي

وشملت قائمة المكرمين، الفنانات، أبرزهن: هناء الشوربجى وشريهان، ونيللى، وعبلة كامل ونيفين رامز، ولبلبة، وسماح أنور، والهام شاهين، وسعاد نصر وشويكار، وحنان سليمان، وسوسن بدر، ووفاء عامر، ومها أبو عوف، وزينب وهبى، وندا موسى، وريم أحمد وهدى هانى ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز، وسماح السعيد وميرنا زكرى، وندي ماهر وعزة لبيب.

ومن النجوم: جميل راتب وشوقى طنطاوى، وسامى فهمى وصلاح عبدالله وأيمن عزب، وسعد أردش وممدوح وافى، وأحمد وفيق والمنتصر بالله وصلاح رشوان ومجدى وهبة، وعبد الرحيم حسن و حازم القاضى، وفادى خفاجة وهدى هانى وسامح صفوت الشجيع وهانى رمزى وعماد رشاد وأركان فؤاد، كما كرم أيضا حسن صالح وجمال صبحى ومحمود العقبى، وسيد حسن وإبراهيم سراج وطلعت وديع وسيد عبدالعزيز، وجميع أعضاء فرقة الفنان النجم محمد صبحى خلف الكواليس من فنيين وتقنيين.

وتم تكريم الكتاب والشعراء والملحنين والمنتجين، الذين شاركوا النجم محمد صبحى مسيرته، وعلى راسهم أسم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملى، وأسم الراحل مهدى يوسف والكاتب أحمد عوض، والكاتب محمد الغيطى، والكاتب محمد بغدادى، والمنتج محمد فوزى، والمنتج صلاح يسرى والموسيقار محمد على سليمان، و الكاتب أيمن فتيحة والكاتب مصطفى شهيب والكاتب محمد الغيطى، والشاعر عبدالله حسن، والموسيقار هشام خرما، والملحن شريف حمدان وكرم أيضا أعضاء فرقة الفنان محمد صبحى.