شكرا لقرائتكم خبر عن روبى ويليامز يكشف تفاصيل تعرضه للتسمم واقترابه من "الموت".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم العالمى روبى ويليامز عشاقه ومحبيه بتأكيده أنه أصيب بـ"mercury poisoning" أو التسمم بالزئبق واقترب من الموت بعد تناوله الكثير من الأسماك كل ليلة، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ام ان أى".

أشار النجم الشهير إلى أنه لجأ إلى اتباع نظام غذائى نباتى منذ أن كشف فحص الدم الروتينى فى عام 2017 عن مستويات عالية بشكل خطير من الزئبق فى النظام الغذائى الذى كان يتبعه، ما يعنى أنه قد يسبب الموت، حيث أكد روبى ويليامز خلال حديثه لـ"Radio X" قائلاً: "كنت أتناول السمك مرتين فى اليوم، وكان لدى أعلى نسبة تسمم بالزئبق شهدها الطبيب على الإطلاق".

وأشار النجم الشهير إلى أنه كان رد فعل غريب بنسبة كبيرة فبعد أن سمع أن عنده أعلى نسبة تسمم بالزئبق صح وقال: "لقد فزت.. أنا أبحث دائمًا عن "الأعلى".. هل قلت الأعلى؟ شكرًا لك.. لقد فزت حرفيًا بجائزة الزئبق".



روبى ويليامز

من جهه أخرى أشار مؤخرًا روبى ويليامز عن بعض التفاصيل الخاصة بألبومه الغنائى الجديد، وذلك خلال حواره مع " BBC Radio" وهو ما حمس الكثير من عشاقه لانتظار الألبوم، وأشار روبى ويليامز البالغ من العمر (46 عامًا) إلى أنه عمل بكل جد واجتهاد على تسجيل ألبومه الغنائى الجديد، وذلك بفترة الحجر المنزلى الذى التزم بها خلال الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا "covid-19"، وكشف النجم الشهير أنه من المقرر أن يطلق الألبوم فى ربيع 2021 .