شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية: محمد رمضان شبهى وممكن يقدم قصة حياتى فى مسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم الكبير أحمد عدوية، إن حياته وما بها من أحداث متنوعة ومختلفة ما بين صعود وهبوط، من الممكن تجسيدها فى مسلسل، وبطل هذا العمل الدرامى هو محمد رمضان؛ لأن فيه شبه كبير منى.

وأضاف عدوية، خلال الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: حققت كل ما أتمناه خلال مسيرتى المهنية، والحمد لله على كل شيء، ولكنى أتمنى من الله أن أؤدى فريضة الحج.

وعقب عمرو الليثى أن هناك دراسة دكتوراه فى جامعة الإسكندرية عن الفنان أحمد عدوية وأساليب أدائه فى الغناء العربى.