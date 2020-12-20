شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى أحدث المنضمين لقائمة المصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاعر خالد تاج الدين عن إصابة الملحن والمطرب عمرو مصطفى بفيروس كورونا، حيث بات بذلك أحدث المنضمين لقائمة المشاهير ممن أصيبوا بالفيروس خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما أعلن اليوم الفنان محمد الشرنوبى عن اصابته هو الآخر بالفيروس.



الشاعر خالد تاج الدين

الشاعر خالد تاج الدين كتب عبر حسابه على موقع فيس بوك: "أخويا وحبيبى الفنان عمرو مصطفى بوستيف كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة إن شاء الله"، وما إن كتب ذلك حتى تفاعل معه الكثيرون من محبى عمرو مصطفى ممن حرصوا على الدعاء له.



خالد تاج الدين

من ناحية أخرى سبق وحرص المطرب والملحن عمرو مصطفى، على توجيه الشكر لعدد من زملائه الذين ساعدوه فى بداية حياته الفنية، مشيرًا إلى أنه يدين لهم بالفضل، كما أنه يستعد لمرحلة جديدة بعد 20 عامًا قضاها فى مجال التلحين.

وكتب عمرو مصطفى، آنذاك عبر حسابه بموقع فيس بوك: "الدكتورعادل عمر (شاعر-فنان-مدرس-إنسان) الشاعر عنتر هلال (شاعر-رسام-اب حنون) الموزع طارق مدكور (موزع عالمى-أخ كبير-طباخ ماهر) هؤلاء جميعهم ساعدونى فى بداياتى بكل ما يملكون من طاقة بدون انتظار مقابل بدون استغلال لموهبتى.

وأضاف: "أدين لهم بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى وأشكرهم من قلبى، هكذا أغلقت المرحلة الأولى فى حياتى الفنية 20 سنة تلحين بداية حياة فنية جديدة، ألحان واكتشاف مواهب مصرية، وغناء وتنطيط هتبهروا بالقادم إن شاء الله".