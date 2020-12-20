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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يكشف سبب إعلان زواجه الثانى بشكل رسمى بعدما كان فى السر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حميدة، أنا خليت إخواتى يتجوزوا جوازات تانية، وقلتلهم أنا هاتصدر للموضوع وملكوش دعوة بأى مصايب؛ لأن ميقدروش يقلوا لأبوهم كده، ودى كانت بجاحة منى.
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على قناة DMC، أنا متزوج سهير من 38 سنة، ومها من 28 سنة، وجوازى بعد 10 سنين من الأولى مش طفاسة، ولكن ممكن نقول طبيت وحبيت؛ ولأنى مش بحب أعمل العلاقات اللى هى غير شرعية، وقلت أتجوز، وزوجتى التانية عندها ولدين، وده كان سبب خلانى أعلن الزواج رسمى ومشهر به، لأنه فى الأول كان فى السر.
وتابع، فى يوم قريت فى الأخبار واحد راجل متزوج وكان مخبى على زوجته الأولى وعياله عمل حادثة ومات، والقاضى قال لولاد الراجل أن ملهومش ورث، فقلت بينى وبين نفسى أموت وعيالى ما يبقاش لهم أى حاجة، فقررت أخلى الجواز رسمى.
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