شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: الكينج زى الفل وفى بيته لقضاء فترة نقاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان الكبير، هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، على تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير، قائلاً: "أطمن جمهوره الذى يحب محمد منير عن حالته الصحية، فعلاً كان تعب فى أثناء المجهود الكبير الذى بذله فى ألبومه الأخيرة، حيث أصابته وعكه اضطر على إثرها التوجه للمستشفى، وإجراء بعض الفحوصات، وهو دلوقتى زى الفل مافيش حاجة وحشة من إلى ترردت أنه مصاب بها ."

وأضاف نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدو، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذو يعرض عبر شاشة ،"ON" قائلاً: "هو الحمد لله بخير وفو بيته بيستجم وبطمن كل جمهوره العريض ."

وكشف نقيب المهن الموسيقية، أنه هاتفه واطمئن عليه، قائلاً: "كلمته من يومين واطمنت عليه وبتصل بالمقربين ليه طول الوقت، وأتمنى أنه يكمل فترة النقاهة ويلتزم بتعليمات الأطباء، و لازم يرتاح وااتفقت معاه على كدا، و أنو لازم يستجم ويرتاح ومافيش أى مرض مصاب بيه من إللى سمعناه لأنى ااتخضيت لما قرأت الأخبار دى".

وحول علاقته به، قال نقيب المهن الموسيقية: "محمد بالنسبة لى أخ عزيز ومن قبل مايبقى فنان كبير كلنا بنحبه، وبنحب بلده، بلاد النوبة إللى بتعبر عن تراب مصر وفنها الأصيل، و أنا بحبه على المستوى الشخصة، ومن وقت للتانى بنتكلم وبناخد رأى بعض فى حاجات تخص الحالة إللى عايشينها ".

وواصل نقيب المهن الموسيقية: "موسيقى محمد منير بالنسبة لنا جميعاً وماقدمه للفن المصري هى حالة خاصة به جداً، بشكل مميز جداً، وبصوت مختلف فيه بساطة وحلاوة فى نفس الوقت، وبيغنى الغناء الجميل إللى كلنا بنحبه، وإللى بيخش القلب ويعبر عن أصوله وجذوره فى أسوان والنوبة، التى ينحدر منها وده سبب حلاوته ".

وأتم نقيب المهن الموسيقية، قائلا: "لون بشرته السمرا الجميلة الرائعة التى تظهر سمار المصريين، وأصالتهم، بالإضافة لموسيقى النوبة الأصيلة وهو مغناش بس كده غنى كل الألوان، هو فعلاً حالة مختلفة لطبيعة صوته ".

واكمل نقيب المهن الموسيقية: "مابزقهش لما بسمع أغانيه، حتى بالرغم من وجود أصوات أخرى قد تكون لديها إمكانيات ومساحات أكبر، لكن مش بنقدرنسمعهم على طول لكن منير من بساطته وحلاونه مابنزهقش منه حتى لو سمعناه 24 ساعه".