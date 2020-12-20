إصابة عمرو مصطفى بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي أعلن الشاعر خالد تاج الدين، مساء السبت، إصابة الملحن والمطرب عمرو مصطفى بفيروس كورونا المستجد. وكتب تاج الدين، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى بوستيف كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة إن شاء الله". آخر أعمال عمرو مصطفى أغنية "بعاند ليه" من ألحانه وكلمات أحمد علي موسى وتوزيع مهاب سامي ومكس وماستر هاني ثابت وجيتار شريف فهمي، وطرحها مطلع ديسمبر الجاري.

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