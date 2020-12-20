عبيرصبري بـ"أوف شولدر" ولاميتا فرنجية مع طفلها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الكثير من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. ويعرض لكم "الخليج 365" 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: إيمي طلعت زكريا نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام سيارة. دنيا بطمة نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ارتدت فيها بملابس كاجوال أظهرت حملها. سعد لمجرد نشر المطرب سعد لمجرد، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا "بدلة" سوداء. شمس نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ. عبير صبري نشرت الفنانة عبير صبري، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر". كندا حنا نشرت الفنانة السورية كندا حنا، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية. لاميتا فرنجية نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة رفقة طفلها حديث الولادة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". منة فضالي نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية نورهان نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، نالت الصورة إعجاب جمهورها. هند صبري نشرت الفنانة هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

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