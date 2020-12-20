ماريا شارابوفا تعلن زواجها من مليونير بريطاني صديق مقرب للأمير ويليام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:38 صباحاً - بحسب وسائل الإعلام،أعلنت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا ،البالغة من العمر "33 عاماً" من رجل الأعمال والمليونير البريطاني ألكسندر غيلكس ،البالغ من العمر"41 عاماً"،ونشرت عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" الذي يتابعها فيه 4 ملايين و100 ألف شخص، صوراً رومانسية وسعادة تجمعهما، وعلّقت بالقول:"قلت نعم منذ اليوم الأول الذي التقينا فيه. وكان هذا سرنا الصغير، أليس كذلك".

وحصدت واحدة من أكثر الصور رومانسية لماريا وزوجها ألكسندر غيلكس على 289 ألف إعجاب خلال يوم واحد فقط.



من هو زوج ماريا شارابوفا البريطاني؟

ماريا شارابوفا-



تساءل الملايين حول العالم من هو المحظوظ الذي نجح باختطاف قلب واحدة من أجمل لاعبات التنس في العالم؟

ألكسندر غيلكس ،رجل أعمال بريطاني وسيم وناجح،وهو أيضاً المؤسس المشارك لصندوق رأس المال الإستثماري "Squared Circles" ،وهو أيضاً المؤسس المشارك لمزاد "Paddle8" ،الذي ترأسه من 2011 إلى 2018. وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، باع المزاد عام 2015 أعمالاً فنية بقيمة تزيد عن 140 مليون دولار. وهو أيضًا عضو مجلس إدارة أكاديمية نيويورك للفنون.

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اعتزال التنس واحتراف صناعة الحلويات



وكانت قد أنهت لاعبة التنس الشهيرة ماريا شارابوفا مسيرتها المهنية في 26 فبراير-شباط من هذا العام. وتعيش في الولايات المتحدة منذ 25 عامًا حتى الآن، وفي عام 2012 أسّست شركة "Sugarpova" التي تنتج الحلويات الفاخرة وتبيعها في كثير من دول العالم حتى الشرق الأوسط والخليج العربي.

يشار إلى أن ماريا شارابوفا رغم اعتزالها رياضة التنس على مستوى الإحتراف،إلا إنها مازالت إمرأة رياضية بامتياز،وتنتظم على ممارسة رياضات أخرى كالبيلاتيس والمشي والملاكمة إلى جانب التنس للحفاظ على رشاقتها ولياقتها البدنية العالية المميزة.

وزوجها رجل الأعمال والمليونير البريطاني ألكسندر غيلكس "41 عاماً" مشهور ببراعته في بيع الأعمال الفنية الثمينة،وهو صديق مقرب للأمير ويليام "38 عاماً" الذي التحق معه بكلية إيتون رغم أنه يكبره بثلاث سنوات.

تبلغ ثروة ألكسندر غيلكس الصافية "20" مليون دولار،وكان الزوج السابق لميشا نونو،الصديقة المقربة لدوقة ساسكس ميغان ماركل.

بدأت علاقة الثنائي ماريا وألكسندر في عام 2018 ،وبعد عامين توجاها بالزواج ،وأعلناه شخصياً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.