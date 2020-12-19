شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يعلن إصابته بفيروس كورونا: عملت مسحة وطلعت إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد الشرنوبى، مؤخرًا عن إصابته بفيروس كورونا، حيث نشر صورة من خلال خاصية الاستورى عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام وكتب: «عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابية، الحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جدًا».



شرنوبى

من ناحية أخرى سبق وشارك الفنان محمد الشرنوبى متابعيه وجمهوره بموقع "إنستجرام"، بصور من دولاب الذكريات مع والده الموسيقار فاروق الشرنوبى، وظهر بها فى مراحل طفولته، معلقا عليها "حبيبى وصاحبى وأخويا وأستاذى اللى حببنى فى حاجة اسمها فن.. ربنا يخليك لى ولكل اللى بيحبوك يا حبيبى.. بحبك أكتر من أى حاجة فى الدنيا".

ويواصل الفنان محمد الشرنوبى تصوير مشاهده الخاصة بالحكاية الأولى ضمن أحداث فيلم "قمر 14"، من إخراج هادى الباجورى، حيث يتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وتضم كل حكاية أبطال مختلفين، حيث تعد حكاية الشرنوبى هى الأولى، ويشارك فيها الفنانون غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، محمد مهران.

يشار إلى أن فيلم "قمر 14" يضم 5 حكايات، وهى كالتالى : الحكاية الأولى غادة عادل، كريم فهمى ، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة ، والثالثة أحمد مالك، بيومى فؤاد، ومى الغيطي ، و الرابعة، دينا الشربينى، واحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب ، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

كما يشارك الفنان محمد الشرنوبى فى بطولة مسلسل "لؤلؤ"، من بطولة مى عمر، حيث يجسد دور شاب يقع في حب بطلة العمل، وتتوالى الأحداث ويدخل في صراعات مع أحمد زاهر تكشفها حلقات المسلسل في إطار درامى مشوق، حيث تجسد مى دور مطربة في المسلسل.