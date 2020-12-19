شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض فى وصلة رقص مع حسنى شتا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة عايدة رياض مؤخرًا فى وصلة رقص من كواليس أحد أعمالها التي تقوم بتصويرها خلال الفترة الجارية، حيث جاء هذا الظهور مع الممثل الشاب حسنى شتا بمقطع فيديو نشره الأخير على حسابه في موقع إنستجرام، وعلق عليه: "العسل كله والفرفشات فجأة كده".



عايدة رياض

وانضمت الفنانة عايدة رياض لأسرة مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، المقررعرضه فى رمضان المقبل، حيث تجسد عايدة دورًا محوريًا فى أحداث المسلسل، الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، ويخرجه مصطفى فكرى.



عايدة رياض

وتجرى شركة سينرجى المنتجة للعمل، إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين، بعدما تعاقدت مع ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، محمود حافظ، وجارى استكمال باقى التعاقدات، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف فى المسلسل .

عايدة رياض تصور أيضاً مسلسل "ورد"مع الفنانة حنان مطاوع، من المقرر تعرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من أحمد صيام، نضال الشافعى، وتيام قمر، وسارة الشامى، وأخرون، اخراج شادى أبو شادى