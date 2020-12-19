شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم عن بـ100 وش: فرحانة إنى عوضتكوا عن سنين النكد اللى فاتت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نيللي كريم تعقيبا على حصولها على جائزة أفضل ممثلة كوميدية لهذا العام من دير جيست لعام 2020 عن المسلسل الكوميدى "بـ 100 وش"، "أنا عايزة أشكر دير جيست وأشكر بوسى شلبى، وأشكر كل الناس اللى صوتت ليا".

وأضافت نيللي كريم خلال اعتلائها مسرح دير جيست، "أهدى الجائزة لكل فريق عمل مسلسل "بـ 100 وش"، وأنا سعيدة وفرحانة إنى قدرت أسعدكوا السنة دى وعوضتكوا عن سنين النكد اللى فاتت".

وكانت النجمة نيللي كريم احتفلت أمس بتكريمها كأفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل "بـ 100 وش"، من مؤسسة دير جيست لعام 2020، ورقصت على أغنية المسلسل التي تحمل اسم "مليونير" كما أن أمس كان يتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها والذى شاركها جميع نجوم الفن الحاضرين في حفل دير جيست على رأسهم النجمة الكبيرة يسرا التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "خيانة عهد".

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.