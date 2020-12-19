شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تكشف عن موهبتها فى الخياطة بصورة من "شغل الصوف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يومًا تلو الآخر تتفاعل المطربة اللبنانية يارا مع متابعيها على موقع إنستجرام، حيث تكشف عن مواهبها بعيدًا عن الغناء فبعدما كشفت في وقت سابق عن عشقها للطبخ، ظهرت مؤخرًا أثناء قيامها بخياطة الصوف عبر حسابها على موقع انستجرام، وكتبت: "شو اشتقت لجلسة "شغل الصوف" ولما كنت صوّرلكم شو عم بشتغل".



يارا

أيضًا سبق وكشفت المطربة اللبنانية يارا عن طريقة احتفالها بأعياد الكريسماس مؤخرًا، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام حين ظهرت عبر فيديو أثناء تزيين شجرتها بواسطة زرع قامت بزرعه، وكتبت: "شوفوا الزرع اللي زرعتهم من أوّل يوم حطّيت فيه شجرة الميلاد كيف صاروا ما شاء الله، من أحلى الأشياء بالحياة "الزّرع"، مين بيحبّ يزرع مثلي، زارعين عندكم شي بالبيت".

وبخصوص حبها للطبخ، فظهرت من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت فيه بصورة الشيف، أثناء عمل الشوربة، التى تطرقت إلى مكوناتها وطريقة تحضيرها، خلال فيديو علقت عليها وكتبت : " طبخة اليوم مع "الشيف يارا" صحيّة وسريعة ومناسبة خصوصاً بأجواء الشتويّة جرّبوها".

وكانت أحيت النجمة اللبنانية يارا الذكري السادسة لوفاة النجمة الراحلة الشحرورة صباح، التي توفيت في مثل هذا اليوم الموافق26 نوفمبر من عام 2014، وهي واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، حيث تميزت بصوت عذب، إلى جانب موهبتها في مجال التمثيل، ونشرت يارا فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تغني أغنيتها لوطنها لبنان "ألو بيروت"، معلقة :"في ذكري رحيلها ".