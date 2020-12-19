شكرا لقرائتكم خبر عن بول مكارتني يهنئ تايلور سويفت على نجاح ألبوم "Evermore" ويساعدها فى خلع الحذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مغني فريق البيتلز السابق الشهير بول مكارتني، النجمة العالمية تايلور سويفت على نجاح ألبومها الجديد "إلى الأبد"، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورا مع تايلور سويفت وهو يساعدها في خلع حذائها، لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه ومعجبيه.

وقال بول مكارتني عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "تهانينا لصديقتي تايلور سويفت (وحذائها) على ألبومها الرائع "إلى الأبد" الذي احتل المركز الأول في المملكة المتحدة هذا الأسبوع ولاشك في الولايات المتحدة يوم الأحد".



بول مكارتني يهنئ تايلور سويفت على نجاح ألبوم Evermore

وأطلقت تايلور سويفت ألبومها الغنائى الجديد بعد التزام للصمت حيث فاجأت العالم بطرحه، وهو يحمل اسم "Evermore"، وهذه ليست المرة الأولى التى تطرح فيها سويفت ألبوم غنائى تعلن عنه قبل إطلاقه بساعات معدودة فقط فقد حدث ذلك بألبومها السابق "Folklore".

وطرحت تايلور سويفت كليب "willow" وهى واحدة من أغنيات الألبوم الجديد، وهذه الأغنية من تأليف تايلور سويفت وآرون ديسنر، وقامت سويفت بنفسها بإخراج الكليب الذى حقق ردود أفعال إيجابية منذ اللحظة الأولى لطرحه، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب حتى الآن على قناة تايلور سويفت الخاصة على "يوتيوب" إلى أكثر من 22 مليون مشاهدة، إضافة الى تحقيقه 1.1 مليون likes، في وقت سابق.



بول مكارتني وتايلور سويفت

وكتبت تايلور سويفت عبر حسابها الشخصي على إنستجرام في وقت سابق:"منذ أن كان عمري 13 عامًا، كنت متحمسة لأن أبلغ من العمر 31 عامًا لأنه رقم حظي بالعكس، ولهذا السبب أردت أن أفاجئكم بهذا الآن. لقد كنتم جميعًا مهتمين جدًا وداعمين في أعياد ميلادي ولذا اعتقدت هذه المرة أنني سأقدم لكم شيئا".

وأضافت :"أعلم أيضًا أن موسم الأعياد هذا سيكون موسمًا وحيدًا لمعظمنا، وإذا كان هناك أي منكم يلجأ إلى الموسيقى للتعامل مع أحبائهم المفقودين بالطريقة التي أفعلها، فهذا مناسب لك. يوجد 15 أغنية في الإصدار القياسي، لكن الإصدار المادي سيتضمن مقطعين إضافيين - "حق حيث تركتني" و "حان وقت الذهاب".







بول مكارتني يساعد تايلور سويفت على خلع الحذاء