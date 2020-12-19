انهيار رانيا محمود ياسين في حفل تأبين والدها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- محمود عبد الناصر

أقيم على خشبة المسرح القومي التابع للبيت الفنى للمسرح، مساء اليوم السبت، حفل تأبين النجم الكبير الراحل محمود ياسين.

وشهد الحفل دخول ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين في نوبة بكاء أثناء تسلمها وشقيقها الفنان عمرو محمود ياسين، تكريم والدهما من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والذي يقام الحفل تحت رعايتها.

وحرص عدد من النجوم على حضور الحفل، ومن بينهم: زوج ابنة الراحل الفنان محمد رياض، والنجم الكبير حسين فهمي، والفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والفنانة ميريت عمر الحريري، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وغيرهم.

ويتزين المسرح القومي بعرض صور لمحمود ياسين من أعماله الفنية.

وبدأ حفل تأبين الراحل محمود يس بالعرض المسرحي "الحلم"، من كتابة نجله الفنان عمرو محمود ياسين، ومن بطولة أشرف عبدالغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، إخراج ناصر عبدالمنعم، ويليه تكريم اسم الراحل الفنان محمود ياسين، ويختتم الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح عن حياة النجم الكبير الراحل.