حفل تأبين محمود ياسين.. المسرح القومي يتزين بصوره ووزيرة الثقافة في مقدمة الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يستضيف المسرح القومي التابع للبيت الفنى للمسرح، مساء اليوم السبت، حفل تأبين النجم الكبير الراحل محمود ياسين.

ويقام الحفل تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي كانت في مقدمة الحضور، وأيضا النجوم: نجله عمرو محمود ياسين، وابنته رانيا محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، والنجم الكبير حسين فهمي، والفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والفنانة ميريت عمر الحريري، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وغيرهم.

ويتزين المسرح القومي بعرض صور لمحمود ياسين من أعماله الفنية.

ويبدأ حفل تأبين النجم الراحل بالعرض المسرحي "الحلم"، من كتابة نجله الفنان عمرو محمود ياسين، ومن بطولة أشرف عبدالغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، إخراج ناصر عبدالمنعم، ويليه تكريم اسم الراحل الفنان محمود ياسين، ويختتم الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح عن حياة النجم الكبير الراحل.