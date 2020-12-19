الإعلامي سلمان سري الدين ينضم إلى أسرة “صوت بيروت إنترناشونال”

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آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2020 10:00 مساءً
سلمان سري الدين
سيطل الإعلامي سلمان سري الدين على الشاشة من جديد هذه المرة عبر “صوت بيروت إنترناشونال”، فبعد مسيرة نجاح خطّها سري الدين في تلفزيون “المستقبل”، سيشارك خبرته ومهنيته وكفاءته في مجال الإعلام مع فريق عمل الموقع، وهو الذي عرف بأدائه السليم وحضوره الواثق، وثقافته الواسعه ما مكّنه من ترك بصماته في قلوب شريحة واسعة من اللبنانيين.
كوكبة كبيرة من الإعلاميين أصبحت جزءاً من أسرة “صوت بيروت إنترناشونال”، وستشهد الأيام القادمة إنضمام المزيد من إعلاميي الصف الأول إلى الموقع ليكونوا شركاء في تحقيق الهدف الذي يسعى إليه، ألا وهو جعل صوت بيروت ولبنان مسموعاً في جميع أنحاء العالم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.