تراند اليوم : بسنت شوقي نقلت العدوي لـ ثمانيه

شاهدت الفنانة بسنت شوقي، منذ ساعات، بلقطات مُصورة أثناء احتفالها بيوم ميلادها، وذلك قبل أيام من إعلانها إصابتها بفيروس «كورونا»، وبصحبتها خطيبها الفنان محمد فراج، وعدد من الفنانين مثل الفنانة بسمة والفنان أحمد مالك وأحمد داش، في محاولة لتقديم الشكر إلى الحضور، إذ أكدت على تركهم بصمة خاصة في يوم ميلادها، وعبّرت عن حبها لخطيبها الذي ساهم في جمع الأصدقاء الأقرب إلى قلبها بالوسط الفني في يوم ميلادها

وعلّقت «شوقي» على الصور بـ«انستجرام»: «بوست طويل شوية معلش استحملونى مع أنى بحب جدا وبفتخر أنى برج القوس (بحذافيره) إلا إنى من وأنا صغيرة مش بحب أوى عيد ميلادى، مش عارفة ليه، يمكن عشان وإحنا صغيرين أو حتى أيام الجامعة كان بيبقى وقت إجازة نص السنة وكله بيبقى بيذاكر عشان الامتحانات فمش بعرف احتفل أوى يعني، أو يمكن عشان في الشتاء وأنا والشتاء مش حبايب (غالبا لعدم وجود شمس- وأنا الشمس عندي مهمة أوى أوى يعنى) أو يمكن عشان إحنا العيلة كلها برج القوس (داليا ٢٦/١١، ياسمين أختى التانية ٦/١٢، مامى ١١/١٢، أنا ١٤/١٢ وأبويا ٢١/١٢) فعلى لما بييجى عيد ميلادى بتكون فكرة الاحتفال بعيد الميلاد قدمت شوية»