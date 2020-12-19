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تراند اليوم : تكريم أبناء الراحيلن بأحتفالية محمد صبحي بـ”50 سنة فن”.. شاهد

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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يكرم الفنان محمد صبحي عدد من الفنانين والمبدعين الراحلين في احتفالية “50 سنة فن”.

وشهد الحفل حضور أبناء الفنانين الذين سبق وشاركوا صبحي نجاحاته طوال السنوات الماضية.

ومن ضمن المكرمين الفنانة سعاد نصر وحضرت ابنتها لتتسلم تكريمها في ظهور نادر لها.

ظهور نادر لابنة سعاد نصر في احتفالية محمد صبحي بـ”50 سنة فن”

كما تكرم اسم الفنان الراحل شعبان حسين وتسلم تكريمه نجله.

تكريم أبناء الراحيلن بأحتفالية محمد صبحي بـ

وتم تكريم اسم الراحل الفنان صلاح رشوان وتسلم التكريم ابنته.

تكريم أبناء الراحيلن بأحتفالية محمد صبحي بـ

وتم تكريم اسم الفنان الراحل المنتصر بالله وتسلمت التكريم ابنته.

تكريم أبناء الراحيلن بأحتفالية محمد صبحي بـ

وكذلك كرم الفنان محمد صبحي اسم زوجته الراحلة نيفين رامز وتسلمت التكريم ابنتهما.

تكريم أبناء الراحيلن بأحتفالية محمد صبحي بـ

كما تم تكريم رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل واستلمت التكريم ابنته.

تكريم أبناء الراحيلن بأحتفالية محمد صبحي بـ

وتم تكريم اسم الراحل شوقي طنطاوي وتسلم التكريم نجله.

تكريم أبناء الراحيلن بأحتفالية محمد صبحي بـ

كما تم تكريم اسم المخرج هاني مطاوع وتسلمت التكريم ابنته.

تكريم أبناء الراحيلن بأحتفالية محمد صبحي بـ

يشار إلى أن الفنان محمد صبحي كرم في احتفالية “50 سنة فن” أكثر من 120 مبدع من مبدعين مصر من الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد الذي ساهموا في إبداعه.


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