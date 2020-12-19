شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى تناقش "7 علامات تقولك مين بيبتزك عاطفيًا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المذيعة رضوى الشربيني، موضوعًا مهمًا للنقاش في حلقة جديدة من برنامجها "هي وبس"، وهو 7 علامات تقولك مين بيبتزك عاطفيًا، وقرت رضوي طرح الأمر من خلال 7 علامات لتبسط الأمر علي النساء اللاتي تعرضن لهذا النوع من الابتزاز.

وكانت قد ظهرت الإعلامية رضوي الشربيني بإطلالة جديدة وجذابة، ومختلفة عنها ما ظهرت به من قبل، حيث قررت رضوي التخلي عن الشعر الطويل وظهرت بشعر قصير عن المعتاد الذى تظهر به.

وكانت رضوي قد أجرت مؤخرًا جلسة تصوير، حيث ارتدت توب ابيض "منقط" اسود، ذو "كم منفوش" وهو من أحدث صيحات الموضة، مع "سكيرت" سوداء كشفت عن رشاقتها، واختارت رضوي ان تظهر بمكياج بألوان "النود" الغامق.

ودائماً ما تخطف رضوى الشربينى الأنظار إليها بإطلالاتها الأنيقة، وبعد كل صورة تنشرها يتغزل متابعوها فيها بجمالها وإطلالاتها المتنوعة، وتعتمد رضوى الظهور فى كل صورة بلوك مختلف.

واحتفلت رضوي الشربيني، بوصول عدد المتابعين لها علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لـ12 مليون متابع بعد النجاح الذي حققته مؤخرًا ببرنامجها "هي وبس" في موسمه الخامس الذي يذاع علي قناة cbc سفرة.